Ameaçada pelo furacão Delta, Cancún esvazia hotéis

Cancun é conhecida como uma das mais importantes cidades turísticas do Caribe e pelos resorts luxuosos. | Foto: Reprodução

A cidade mexicana de Cancún prepara-se para a chegada do furacão Delta nesta quarta-feira (7). Embora tenha enfraquecido ligeiramente ao atingir a costa mexicana, a tempestade permanece como uma ameaça.

Na noite de terça-feira (6), o furacão enfraqueceu, passando da categoria 4 para 3, e registrou ventos sustentados de 193 km/h nesta manhã. A expectativa é que ele provoque tempestades ameaçadoras e fortes ventos quando chegar à Península de Yucatán, onde estão localizadas as cidades de Cancún e Cozumel.

Os moradores e turistas da região formaram longas filas em supermercados para comprar alimentos e suprimentos para proteger suas casas. São esperados transtornos como falta de eletricidade e água por dois ou três dias.

25ª tempestade do Atlântico em 2020

O furacão Delta, 25ª tempestade tropical ou furacão nomeado no Atlântico neste ano, também ameaça o sul dos Estados Unidos. Foram registradas tantas tempestades no Oceano Atlântico este ano que os meteorologistas ficaram sem nomes pré-escolhidos, optando pelo alfabeto grego para os mais recentes.

As expectativas das condições de tempestade tropical também levaram ao esvaziamento das áreas costeiras de Cuba, entre outras regiões do Caribe.

Onde fica Cancún?

Cancún, uma cidade mexicana situada na Península de Iucatã, na costa do Mar do Caribe, é conhecida por suas praias, seus vários resorts e sua vida noturna. Ela é composta por duas áreas distintas: a área mais tradicional do centro da cidade, El Centro, e a Zona Hotelera, uma longa faixa à beira-mar com grandes hotéis, casas noturnas, lojas e restaurantes. Cancún também é um famoso destino para estudantes durante o período de férias de primavera das universidades.

Leia mais:

Dia da Amazônia: o Manifesto das Cidades Amazônicas

Manaus 40 graus: previsão é de calor intenso no verão amazônico

Fumaça das queimadas encobre Manaus e interior do Amazonas