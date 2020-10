Trem atinge ônibus na Tailândia e deixa ao menos 20 morto

Manaus - Um ônibus e um trem colidiram neste domingo (11) na Tailândia. Ao menos 20 pessoas morreram e outras 30 ficaram feridas, segundo autoridades. A informação é da agência Reuters.

O acidente ocorreu às 8h05 (hora local) perto da estação ferroviária Khlong Kwaeng Klan, que fica a 63 km a leste de Bangkok.

O ônibus transportava cerca de 60 pessoas que estavam indo para uma cerimônia budista em um templo na região. O acidente ocorreu quando o ônibus tentou cruzar a ferrovia. O veículo foi atingido por um trem de carga.

O ônibus virou e ficou de lado. A parte superior foi arrancada. Destroços e metais ficaram espalhados pela área. O trem permaneceu sobre os trilhos.

Maitree Tritilanon, governador da província de Chachoengsao, onde ocorreu o acidente, disse que o cruzamento tem sinalização e um alarme, mas não há barreira física para bloquear o tráfego quando um trem está chegando.

Ele afirmou que a província vai instalar redutores de velocidade, barreiras, e irá cortar árvores perto da passagem para melhorar a visibilidade.

"Que este caso sirva de lição para fazermos melhorias em locais de risco para que tais acidentes não ocorram novamente", disse Maitree em um comunicado.

As estradas da Tailândia estão entre as mais mortais do mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Houve poucas melhorias, apesar das campanhas de segurança ao longo dos anos.

*Com informações do G1





