Vídeo: noivo diz '2020 não tem sido o melhor ano' e raio cai na hora

Veja o vídeo da cerimônia | Foto: Reprodução

Um vídeo viralizou nas redes sociais envolvendo uma festa de casamento e um fenômeno natural em Massachusetts, nos Estados Unidos. O noivo, Aaron Sawitsky decidiu fazer uma brincadeira na hora dos votos. Ele disse "Vamos encarar: 2020 não tem sido o melhor ano", no mesmo instante um raio caiu.

O instante em que o raio caiu na outra margem da enseada foi gravado pelas câmeras dos convidados e viralizou nos EUA. No vídeo é possível ver o nervosismo da noiva após o forte estrondo do raio. Os convidados ficaram assustados com o momento.

Veja vídeo:

