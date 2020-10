5 animais mais corajosos do mundo

Os animais fazem parte do nosso dia a dia e nós morremos de amores por eles, não é verdade? Mas talvez você nunca parasse para pensar o quanto esses seres podem ser destemidos e corajosos. Saiba que muitos deles têm coragem para dar e vender.

Conheça agora os 5 animais mais destemidos do mundo!

Quem tem coragem de enfrentar um Ratel de perto? | Foto: Divulgação

RATEL:

“As aparências enganam”. Você já deve ter ouvido essa frase em algum lugar e acredita, não é só entre humanos que ela pode ser aplicada. No reino animal, as coisas podem não ser o que aparentam. Veja esse animalzinho peludo e fofo. Tudo que você quer é apertar e pegar no colo, mas nunca, nunca faça isso.

O Ratel, ou texugo-do-mel, pode ser uma criatura mortífera. Agressivo e com instinto predador, essa adorável criatura costuma ter o mesmo tamanho de um cachorro de pequeno a médio porte e pesa entre 6 e 14 kg. Para você ter uma ideia, ele pode quebrar com seus dente afiados, o casco de uma tartaruga com vigor.

O ratel é dono de duas glândulas anais na base de sua calda, que espirra um jato de fedor com alcance de até 40 metros. Ele costuma se alimentar do mel das abelhas, mas não se engane que ele pare por aí, porque suas presas também são as perigosas cobras venenosas. Ele não tem medo de nada, viu? Luta com leão sem medo algum. E aí? Quem tem coragem de enfrentar um Ratel de perto?

CROCODILO-DO-NILO:

Existem crocodilos dessa espécie que são gigantes, que matam pessoas e caçam animais de grande porte, como hipopótamos. | Foto: Divulgação

Imagina o que estar no topo da cadeia alimentar, ser o predador mais temido de um continente inteirinho? Essa é a função do crocodilo-do-nilo; ser temido por todos. Acredite se quiser, mas ele pode passar até um ano sem se alimentar. Só não se sabe se isso é bom ou ruim.

Ele passa boa parte do seu tempo imóvel, mas observa tudo à sua volta, calculando seus próximos passos. Ele não faz distinção, come de tudo; aves, mamíferos e até outros répteis.

Eles vivem até mesmo em cavernas e até 1991 eram considerados em ameaça de extinção devido à caça ilegal. Existem crocodilos dessa espécie que são gigantes, que matam pessoas e caçam animais de grande porte, como hipopótamos.

BABUÍNOS:

Babuinos são macacoos perigosos | Foto: Divulgação

Os macacos são geralmente animais muito pacíficos e você não vai vê-los fazer mais do que cometer pequenos frutos por aí, mas nem sempre todas as espécies agem da mesma forma, algumas podem ser bastante cruéis. O macaco verde-oliva é um ser cujo sua alimentação pode se resumir em bananas e plantas.

Convivem pacificamente com as gazelas. Tudo um paraíso, certo? Não, porque eles costumam se cansar, das gazelas e da dieta vegetariana. Quando isso acontece, eles simplesmente chegam nas gazelas como se nada tivesse acontecendo e as atacam. Geralmente os bebês.

Ele se alimenta de suas entranhas saborosas. Na verdade, se derem na telha, eles comem tudo que conseguem pegar. Os babuínos esmagam, espancam, mutilam e destroem as presas. Fofo, não?

DEMÔNIO DA TASMÂNIA:

Demônio da tasmânia | Foto: Divulgação

Você já assistiu os Looney Tunes? Se sim, certamente se lembra do Taz. O nome não lhe é familiar? Isso porque o personagem foi inspirado no nosso próximo animal destemido; o demônio da tasmânia. Seu comportamento e os grunhidos que se assemelha à um diabo foram escondidos no desenho. Ah, e não, ele não faz tornado com o corpo.

Sua mordida é uma das mais fortes do mundo e sua mandíbula pode mastigar tudo, desde a carne aos ossos com facilidade. Obcecados por comida esses animais chegam a se alimentar diariamente do que seria proporcional a 15% do peso do seu corpo! Bizarro, né?

Dá pra acreditar que eles são “parentes” dos coalas e dos cangurus? Ao que parece, eles são os novos “lobos da tasmânia”. Mas fiquem tranquilos, pessoal. Eles só vivem na tasmânia mesmo. Sem alvoroço.

HIPÓPOTAMO:

Hipopótamos são animais ágeis e perigosos | Foto: Divulgação

Você olha um hipópotamo de longe e pensa que ele é um animal lento e manso, não é mesmo? Bom, pelo menos é o que a reputação dele diz. Se você pensa assim, saiba que esses animais são ágeis e agressivos. Embora sejam herbívoros, eles costumam sim caçar antílopes, ou búfalos. De vez em quando fazem uma boquinha em algum humano ao alcance.

Os hipopótamos geralmente são vistos de forma mais carinhosa quando retratados no cinema, mas eles podem ser realmente perigosos. Iae meus amigos teria coragem de enfrentar qualquer um desses animais da lista? Sim ou nao?

