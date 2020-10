Vídeo: cachorro protege menina que leva bronca da mãe

Harry Potter é o cão de família e veio em 'defesa' da menina quando a viu chorar. | Foto: Reprodução Internet

As imagens de um cão Golden Retriever a proteger uma menina repreendida pela mãe, na cidade de Xuzhou, na China, estão a dar que falar nas redes sociais. Harry Potter é o cão de família e veio em 'defesa' da menina quando a viu chorar.

A mãe da criança ficou chateada com a menina ao descobrir que ela abriu o seu creme e 'mergulhou' um brinquedo no seu interior.

You You estava brincando com o produto que a mãe havia acabado de comprar e isso foi motivo para que recebesse uma bronca.

"Estava honestamene chateada. Tinha acabado de comprar o creme e metade já havia desaparecido. A minha bebé começou a chorar porque eu comecei a ralhar com ela. Enquanto a repreendia, o nosso cachorro Harry correu para protegê-la", contou.

Cachorro protege a menina

Nesse momento, a mulher não resistiu e passou a filmar. O 'guarda-costas' peludo fica à frente da menina que chora. Ele começa rosnar para a mãe, como que a alertasse que parasse de brigar com a criança. A mãe filma o momento em que diz ao cão para sair. "Sai daí, pára de proteger a You You", afirmou Sun.

Harry voltou a surpreender, envolvendo uma pata à volta da bebé e apoiando o focinho no seu ombro. Emocionada e divertida com a reação do cachorro, a mãe acabou por não resistir à ternura do momento e parou e repreender a menina.

"Ainda estava chateada, mas também achei muito engraçado. Foi muito comovente. Os cães encontram maneiras de expressar o seu amor se os tratarmos bem", continuou, afirmando que esta não era a primeira vez que Harry defendia You You.

A filmagem de Harry rapidamente se tornou viral e acumulou milhões de 'curtidas' depois que mãe da menina a compartilhou.

Veja o vídeo:

Cão protege criança | Autor: Divulgação

