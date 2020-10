Mulheres protestam contra indicação de Trump à Suprema Corte

Amy Barrett é considerada uma juíza conservadora e sua predecessora era liberal | Foto: Anna Moneymaker-Pool / AFP

Milhares de mulheres foram às ruas, neste sábado (17), em protesto para que o Senado suspenda o processo de aprovação de Amy Barrett à Suprema Corte e pedindo para que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não seja reeleito. A juíza, considerada conservadora, foi indicada pelo presidente e poderá ser nomeada antes das eleições no país.

Os protestos aconteceram em Washington, onde fica a sede do governo americano, e em outras cidades do país. Além de criticar a indicação, as manifestantes também homenagearam a juíza Ruth Bader Ginsburg, que morreu há menos de um mês e era líder da ala liberal.

As manifestações foram inspiradas na primeira Marcha das Mulheres em Washington, uma grande mobilização contra o presidente, que aconteceu um dia depois de ele ter assumido cargo, em 2017.

Leia mais

Brasil e EUA assinam na próxima semana pacote para facilitar comércio