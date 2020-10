Influenciador morre de Covid-19 após negar a existência da doença

Um influenciador fitness ucraniano Dmitriy Stuzhuk morreu na sexta-feira (16), aos 33 anos, por Covid-19 após negar a existência da doença. A morte foi confirmada pela sua ex-esposa, Sofia Stuzhuk, em uma rede social.

Dmitriy Stuzhuk estava internado com complicações da doença. Durante a internação, ele publicou um texto em uma rede social dizendo que a Covid-19 era uma doença séria, apesar de sua descrença inicial. O influenciador informou que contraiu o vírus durante uma viagem para a Turquia e estava em tratamento.

"Como todos vocês sabem, estou doente com coronavírus. Quero compartilhar como adoeci e alertar fortemente a todos: eu pensava que a Covid não existia, que tudo em relação a ela era relativo. Até ficar doente. A Covid-19 não é brincadeira!", disse.

"Eu me senti mal no segundo dia na Turquia. Acordei no meio da noite com meu pescoço inchado e com dificuldade de respirar. Ao mesmo tempo, meu estômago doeu um pouco", completou.

Na publicação em que confirmou a morte do ex-marido, Sofia Stuzhuk, agradeceu pelo companheirismo e pelos anos que passou ao lado do influenciador. Dmitriy Stuzhuk deixou três filhos.