Veja o vídeo! Homem filma puma o perseguindo por 6 minutos

Um vídeo mostra um homem sendo perseguido por uma puma durante quase seis minutos. Esse animal é conhecido como "moutain lion". ou "leão da montanha". O fato aconteceu aconteceu em Utah, nos Estados Unidos.



O homem perseguido se chama Kyle Burgess e escreveu em um post no seu Instagram "achei que estava acabado", para falar do encontro nada agradável que teve em Slate Canyon.

Burgess é um apreciador da natureza experiente. Ele disse que encontrou os filhotes de puma, que são chamados de suçuarana, enquanto ele corria em uma trilha. Foi aí que a mãe dos filhotes não ficou muito feliz em ver o humano por ali.

O vídeo é cheio de palavrões ditos por Burgess no desespero. Ele grita e ruge em um esforço para fazer com que o animal recue. O homem vai voltando ao longo da trilha enquanto é perseguido pelo puma. O animal faz várias investidas contra Burgess com seus dentes e garras á mostra.

Perseguição

No vídeo, podemos ouvir Burgess gritando: "vá embora! Vá buscar seus bebês". Depois de seis minutos de perseguição, o puma finalmente corre de volta para a direção de onde veio. Muito provavelmente para averiguar se os seus filhotes estão sãos e salvos já que o "invasor" foi colocado literalmente para correr.

Em uma entrevista que deu ao canal NBC, Burgess disse: "definitivamente pensei que ia me machucar. Minha adrenalina estava bombando muito".

Veja o vídeo:

