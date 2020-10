Animais resgatados de incêndios são fotografados ao lado de bombeiros

Os animais foram resgatados em incêndios na Austrália | Foto: Reprodução

Todos os anos, os bombeiros da Austrália participam de um calendário com verba destinada para caridade e a versão 2021 já está pronta, com a participação de animais resgatados em incêndios recentes.

O Australian Firefighters Calendar foi estabelecido em 1993 para apoiar a Children's Hospital Foundation, fornecendo fundos para pesquisas sobre queimaduras infantis.

Desde então, já arrecadou mais de $ 3,2 milhões para várias instituições de caridade e, considerando a forma como 2020 se desenrolou até agora, era urgente fazer o de 2021.

"O ano de 2019 e o início de 2020 foram devastadores. O mundo sofreu com a Austrália, pois tivemos incêndios florestais catastróficos e uma perda estimada de 1 bilhão de animais de nossa diversificada vida selvagem nativa", explicou a equipe do Calendário de Bombeiros Australianos.

Este ano, o popular Calendário 'Amantes dos Animais' será mais importante do que nunca. Enquanto os fundos do calendário de 2020 ajudaram a pagar por novos equipamentos e suprimentos por quase seis meses, a edição de 2021 deve desempenhar um papel vital no tratamento de animais selvagens feridos pelos recentes incêndios.

Todos os anos, centenas de bombeiros de toda a Austrália enviam fotos para fazer parte do photoshoot do calendário, mas apenas 24 são escolhidos para vir para o photoshoot na Gold Coast ", disse David Rogers, diretor do Australian Firefighters Calendar.

