Veja fotos: ave espanca serpente-tigre e acaba engolida por píton

"Uma píton enorme se pendurou no varal de uma casa em Buderim, na Austrália, para predar uma ave desavisada", relata Dave sobre o registro | Foto: Reprodução Internet

Austrália - Uma ave esfomeada bateu e muito em uma serpente-tigre, durante um encontro sangrento registrado no Parque Nacional Yanchep, na cidade australiana de Perth.

Segundo o tabloide Daily Mail, o valentão em questão é um kookaburra, predador conhecido por matar as presas deixando-as despencar de grandes alturas ou batendo-as contra pedras e árvores.

Já a serpente-tigre possui uma poderosa neurotoxina, capaz de paralisar um ser humano em questão de minutos.

No entanto, o réptil não foi páreo diante da violenta tática de caça da ave. As imagens foram clicadas pelo visitante Dave Black. Em depoimento à publicação, Dave conta que, apesar do kookaburra ter levado a melhor, a empreitada cobrou dele um alto preço.

"Acredito que ele possa ter sido picado durante a batalha", avaliou, "cuspiu coisas pelo bico antes de voar". Refeição indigesta, não? Uma píton enorme se pendurou no varal de uma casa em Buderim, na Austrália, para predar uma ave desavisada. O registro foi compartilhado no Facebook por Stuart McKenzie, um apanhador de cobras da região de Sunshine Coast Stuart também aproveitou a postagem para fazer um alerta.

Ele conta que os moradores da casa usavam o varal para alimentar os visitantes alados do entorno. No entanto, esse tipo apetrecho se torna uma verdadeira arapuca com o tempo. Segundo o apanhador, as sobras das sementes oferecidas para as aves incentivam o aparecimento de ratos. E ratos atraem cobras.

"Foi apenas questão de tempo até uma cobra conseguir um bom pássaro como alimento. Esse é definitivamente um aviso para quem alimenta aves selvagens no quintal", conclui.

| Foto:

Outro flagra

Uma enorme ave foi flagrada agarrada a um suposto tubarão, enquanto sobrevoava uma praia de Myrtle Beach, na Carolina do Sul (EUA). De acordo com o site da CBS News, as imagens impressionantes são de autoria da turista Ashley White e foram capturadas a partir do 17º andar do prédio onde ela estava hospedada.

O registro intrigante viralizou nas redes, onde usuários trataram de classificar a caça como um tubarão. No entanto, tanto a espécie da ave de rapina, quanto a do peixe, ainda não foram identificadas. Segundo palpites de especialistas, a ave poderia ser uma águia-pescadora. Enquanto o peixe, uma cavala espanhola do AtlânticoAmbas espécies podem ser encontradas na região de Myrtle Beach

*Com informações do R7

Leia mais:



Imagens mostram que cobras podem ser animais de estimação; veja fotos

Vídeo: sucuri gigante 'desfila' rodeada de cobras menores e surpreende

Cobra rara tem poder para matar até 100 homens com única picada