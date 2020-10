Cobra de 2 cabeças tem cérebros que tomam decisões diferentes

A cobra possui uma condição chamada bicefalia, que ocorre quando dois gêmeos monozigóticos não se separam durante a fase de desenvolvimento do embrião | Foto: Divulgação

Uma rara cobra de duas cabeças foi encontrada recentemente na Flórida, nos EUA e levada para um abrigo. As autoridades dizem que o animal terá de ser mantido em cativeiro porque cada cérebro toma decisões diferentes, de modo que tem dificuldades de se alimentar e de fugir de predadores. As informações são do Daily Mail.

A cobra possui uma condição chamada bicefalia, que ocorre quando dois gêmeos monozigóticos não se separam durante a fase de desenvolvimento do embrião, o que resulta em dois seres em um único corpo.

A instituição ainda afirmou que 'a língua balança e reage ao movimento, mas nem sempre da mesma forma'' e que "é improvável que a cobra de duas cabeças sobreviva na selva, pois os dois cérebros tomam decisões diferentes'.

A Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida (FWC) compartilhou imagens do réptil em sua página do Facebook, dizendo que ele foi encontrado rastejando em uma casa. 'Uma rara cobra de duas cabeças foi recentemente encontrada em uma residência em Palm Harbor por Kay Rogers e sua família', afirmou o comunicado.

