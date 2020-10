Trump diz que foi o melhor governante e promete 100 milhões de vacinas

As falas chegam em meio a pesquisas que indicam o derretimento de Trump na Pensilvânia | Foto: divulgação





Com 8,7 milhões de casos e quase 226 mil mortes por coronavírus e a proximidade das eleições em 3 de novembro, o presidente norte-americano Donald Trump afirmou que entregará 100 milhões de doses de vacina contra o vírus.

A declaração foi feita em Allentown, na Pensilvânia, estado considerado chave para a decisão presidencial.

O republicano também disse que foi o melhor governante a lidar com a pandemia em todo o mundo, ainda que o país lidere todas as estatísticas.

As falas chegam em meio a pesquisas que indicam o derretimento de Trump na Pensilvânia. No estado, o candidato democrata Joe Biden lidera com 52% das intenções de voto, enquanto Trump registra 44%. A diferença de oito pontos é o dobro dos 4% de vantagem para Biden obtidos em setembro.

Durante o discurso, Trump também enfatizou que Biden "atrasará" a entrega das vacinas e que o democrata fará a economia regredir assim como em 1929, ano que marcou a Grande Depressão do país.

A Pensilvânia, junto com Wiscosin e Michigan, são estados que integram a "Parede Azul": regiões determinantes para a eleição de um republicano. A "parede" é formada por 18 estados, onde os democratas são dominantes.