Eleições americanas: candidatos intensificam campanha na reta final

Na reta final da campanha eleitoral nos Estados Unidos, os candidatos intensificam suas agendas. Nesta terça-feira (27), o republicano Donald Trump que busca a reeleição fará comícios em três estados: Michigan, Wisconsin e Nebraska.

Já o democrata Joe Biden vai contar com a participação do ex-presidente Barack Obama nesta terça-feira (27). Ele viaja à Geórgiae Obama faz campanha em seu nome na Flórida.

Mais de 64 milhões de pessoas já votaram e depositaram suas cédulas, o que se aproxima de metade do total de votos de 2016, de acordo com dados do Projeto Eleições da Universidade da Flórida.

O volume enorme de votos pelos correios pode exigir dias ou semanas para uma contagem, dizem especialistas. Não se trata de uma novidade no país - uma em cada quatro cédulas chegou às autoridades eleitorais assim em 2016 -, mas a modalidade está aumentando por causa da pandemia.