Mulher encontra cobra de duas cabeças em casa. Veja o vídeo!

Ao site norte-americano NewsWeek, Jeannie disse que estava tendo uma "noite de jogos" com a família | Foto: Reprodução

Uma cobra considerada rara foi encontrada por uma mulher dentro de sua casa, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Em sua conta no Facebook, Jeannie Wilson gravou um vídeo do réptil que tem duas cabeças e pediu ajuda para saber o que fazer com o animal.

"Ok, Facebook... Alguém por aí sabe um local onde a posso deixar e que tome conta dela/dele ou devo soltá-la? Não é venenosa". escreveu Jeannie acompanhada do vídeo.



Pelo vídeo é possível ver que a cobra está dentro de um balde e que uma das cabeças - a esquerda - parece ser a dominante.

Ao site norte-americano NewsWeek, Jeannie disse que estava tendo uma "noite de jogos" com a família e que havia deixado a porta aberta para entrar ventilação. "Após todos terem ido embora, estava limpando a sala e a vi no chão, perto da mesa", relatou.

Apesar do choque, Jeannie disse que não queria matar o animal e por isso pediu ajuda para entregar a alguém. A cobra posteriormente foi entregue a um centro de ciência.

| Autor: Divulgação

"Posso visitá-la quando quiser. Sinto falta dela... Foi muito gentil e nunca tentou me morder", concluiu.



* Com informações de MSN notícias.

