Policial é morto por galo ao tentar impedir rinha

Um policial nas Filipinas foi morto por um galo ao tentar parar uma luta ilegal entre estes animais. A informação é da CNN.

De acordo com a reportagem, a polícia da província de Samar Norte revelou que o tenente Christian Bolok foi atingido pela lâmina colocada na pata do galo, uma prática habitual nestas lutas no país asiático.

A lâmina cortou a artéria femoral de Bolok quando este tentava confiscar o galo. “Foi transportado de urgência para o hospital mas foi declarado morto ao chegar devido à elevada perda de sangue”, esclareceu a polícia de Samar Norte.

Durante a batida policial, foram confiscados sete galos e apreendidos 550 pesos (cerca de dez euros).

Ainda de acordo com a polícia local, foram detidas três pessoas nesta luta ilegal de galos e as autoridades identificaram mais três suspeitos, mas estes conseguiram fugir.

Luta de tradição

As lutas de galos têm uma longa tradição nas Filipinas, mas foram proibidas em agosto deste ano depois das autoridades terem verificado que estavam na origem de contágio pelo coronavírus.

Estas lutas ilegais decorrem em locais clandestinos para evitarem serem detectadas pelas autoridades.

