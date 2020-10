Youtuber russo ateia fogo em própria Mercedez

Mikhail Litvin viralizou nas mídias sociais após postar um vídeo ateando fogo completamente em sua Mercedez – Benz AMG GT S Coupé, avaliada em aproximadamente em R$ 1,4 milhões. Segundo o youtuber, o veículo já havia ido diversas vezes para oficina, mas ainda assim apresentava defeitos técnicos.

Apenas 24 horas após publicação no Youtube, o vídeo rendeu cerca de 11 milhões de visualizações. Na postagem que contou com uma superprodução, Litvin registrou o momento completo da destruição de seu carro de luxo, adquirido em dezembro de 2019.

Diante dos problemas do carro, o youtuber decidiu queimá-lo, despejando oito galões de gasolina no interior e exterior do veículo fazendo uma linha de líquido para atear fogo à distância. Enquanto o carro estava em chamas, Litvin ironizou a situação da Mercedes ao assar uma linguiça em uma churrasqueira.

Seu vídeo repercutiu na internet resultando em um número maior de inscritos no seu canal, que aproximadamente 5 milhões de inscritos.

