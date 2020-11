Mais de 400 mil pessoas já morreram por coronavírus na América Latina

Brasil é um dos países que acumulam mais mortes | Foto: Divulgação

As mortes por Covid-19, doença causada pelo coronavírus, superaram a barreira de 400 mil pessoas na América Latina ao longo do fim de semana e representam um terço do total mundial, segundo a contagem da Reuters.

Os casos de coronavírus na América Latina chegaram a 11,3 milhões na segunda-feira, quase um quarto do total, enquanto as mortes já estavam em 402.351.

No entanto, as mortes diárias, segundo a média móvel de sete dias, baixou para 1.600 pessoas, pouco mais da metade do pico de mais de 3.100 no fim de julho, segundo a contagem da Reuters com base em dados oficiais dos governos.

Brasil, México, Peru, Colômbia e Argentina são os países com mais mortes na região.

