Dezenas ficam feridas e uma pessoa morre em tiroteio em Viena

Dezenas de pessoas ficaram feridas nesta segunda-feira, 2, em Viena, na Áustria, em meio a um tiroteio que aconteceu no centro da cidade, informou a polícia local no Twitter. Pouco antes um jornal local havia afirmado que houve um ataque em uma sinagoga local.

De acordo com informações da rede de TV local ORF, as autoridades locais acreditam tratar-se de um atentado terrorista. “No momento, posso confirmar que acreditamos ser um aparente ataque terrorista”, disse à rede Karl Nehammer, ministro do Interior do país.

De acordo com as informações oficiais, por volta das 20h aconteceram disparos na região de Seitenstettengasse, que foram realizados por várias pessoas portando rifles. A polícia confirmou uma fatalidade até o momento, além de vários feridos, incluindo um policial.

Um dos atiradores foi morto pela polícia, que afirma que a troca de tiros aconteceu em 6 locais diferentes. A ORF apurou que uma pessoa foi presa.