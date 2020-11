Homens armados invadem Universidade de Cabul e matam mais de 10

Agentes de segurança fazem buscas nas proximidades da Universidade de Cabul no Afeganistão | Foto: Divulgação

Um grupo de três homens armados invadiram a Universidade de Cabul, no Afeganistão, na manhã desta segunda-feira (2) e atiraram contra os presentes, ferindo 22 pessoas. Foi confirmada a morte de 19 pessoas.

"Participaram três agressores. Um deles detonou os explosivos que transportava, os outros dois foram mortos pelas forças de segurança", afirmou o porta-voz do ministério do Interior, Tariq Arian. Na ocasião, acontecia uma feira de livros com a presença do embaixador iraniano no Afeganistão, Bahador Aminian.

O estudante Fathullah Moradi disse à Reuters que conseguiu escapar por um dos portões da universidade junto com um grupo de amigos. "Eles estavam atirando em todos os alunos que viam". Outros ataques a diplomatas iranianos no Afeganistão já aconteceram anteriormente, o que quase resultou em uma guerra entre os países.

*Com informações do Uol

Leia mais

Terremoto na Turquia deixa 4 mortos e 120 feridos; veja vídeo

Dezenas ficam feridas e uma pessoa morre em tiroteio em Viena