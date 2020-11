Noiva revela ter usado vibrador durante cerimônia do casamento

Que tal inovar no dia do casamento? Um casal fez muito diferente mesmo. Em entrevista ao site Body and Soul, uma noiva norte-americana (que não se identificou), compartilhou a experiência de ter usado um vibrador por baixo do vestido durante toda a cerimônia. O brinquedo foi controlado via app por seu marido.



A ideia surgiu quando os noivos combinaram que, para relaxarem e se divertirem, fizessem algo que ninguém soubesse durante o casório. “Quando perguntei o que ele queria dizer, ele sugeriu que eu usasse um daqueles vibradores discretos controlados por celular”, contou a noiva.

Em um primeiro momento a sugestão foi levada na brincadeira, mas depois de ter ganhado o vibrador de presente e ter se certificado de que era realmente silencioso, ela concordou.

Segundo o relato da noiva, a experiência começou na hora em que ela começou seu discurso na cerimônia.

“Quando comecei a falar, ele aumentou a intensidade da vibração. Perdi completamente a concentração e comecei a me contorcer como se precisasse desesperadamente ir ao banheiro. Houve alguns olhares estranhos, como se estivessem perguntando o que eu estava fazendo – enquanto Sam estava sorrindo, com uma cara de quem estava adorando aquele poder”, disse.

Apesar dos pesares, a noiva conseguiu terminar o discurso. No restante da festa, no entanto, quando todos já estavam dançando e sob o efeito do álcool, seu marido “atacou novamente”.

Leia Mais

Oito hábitos de higiene para mulheres e homens após o sexo