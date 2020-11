Vídeo: homem prova em chá que esposa o traiu e o filho não é dele

A confusão começa quando o homem mostra um vídeo da mulher com o amante | Foto: Reprodução

Um chá de bebê que tinha tudo para dar certo acabou em tragédia. Durante a festa, o pai da criança provou que sua mulher não estava grávida dele, mas sim de um amante.

Assista o vídeo:

Veja o memento da revelação | Autor: Reprodução

Além de expor a mulher para todos os presentes, ele ainda descobre que o amante está na festa. De acordo com o site Ojo, o incidente aconteceu no Equador e o homem chegou ao local com seu advogado e provas em mãos.

“Eu tenho uma prova aqui, meu advogado. Todos sabem que você está esperando um filho. Tenho aqui o teste de gravidez, mas esqueceram um pequeno detalhe. Você não está grávida de quatro, mas de seis meses”, disse o homem.

O advogado, então, tira um notebook da maleta, que revela um vídeo em que a esposa está com o amante, os dois de toalha. Pouco depois, é revelado que o homem que aparece no vídeo está na festa, o que faz todo mundo perder o chão.

“Sogro, estou falando dos três anos de traição que ela me traia com meu melhor amigo, essa festa é deles não minha”, disse o homem revoltado antes de sair do local.

“Não precisam ir embora, essa festa é para os dois e não para mim”, diz o homem traído, que deixa os documentos e vai embora. A noiva vai atrás do rapaz, mas o amante continua preso na festa e é atacado pelos convidados. Uma mulher chega a dar uma pratada de bolo na cabeça do homem, que sai correndo.

Leia mais:

