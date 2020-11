Vídeo: homem encontra cobra de 3 metros ao verificar motor de carro

Agentes ambientais foram chamados para captura-la, que por não ser uma espécie invasora, é protegida por lei. | Foto: Reprodução

O dono de um Mustang tomou um baita susto ao encontrar uma cobra píton de 3 metros dentro do capô do automóvel. O caso ocorreu no dia 29 outubro, em Dania Beach, na Flórida, Estados Unidos.

Conforme informações, o réptil foi encontrado após a luz do motor acender no painel do carro. Imediatamente, o homem encostou e se deparou com uma enorme píton. Agentes ambientais foram chamados para captura-la, que por não ser uma espécie invasora é protegida por lei.

Assista o vídeo:

