Vídeo mostra homem matando cachorro a facadas e caso choca: veja

Um homem foi preso após matar um cachorro com golpes de faca. O crime ocorreu no bairro Planalto, zona oeste de Natal, no início da manhã deste domingo (08).

A ação foi registrada por câmeras de segurança. Nas imagens, é possível ver o momento em que o criminoso golpeia várias vezes o animal. O cachorrinho tenta fugir, mas é perseguido.

Elias Costa fugiu após o crime. Horas depois do delito, foi preso pela Guarda Civil Municipal (GCM).

