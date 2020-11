Mulher finge ter câncer e arrecada R$ 320 mil para curtir vida de luxo

A mulher já teve seis acusações de fraude entre fevereiro e agosto de 2018. | Foto: Reprodução

Uma mulher de 42 anos arrecadou cerca de R$320 mil após afirmar que tinha um câncer no ovário e gastou toda a quantia em apostas, jogos, viagens e restaurantes caros. A britânica Nicole Elkabbas, moradora de Kent, na Inglaterra, conseguiu um financiamento coletivo por meio do site GoFundMe e usava uma foto que em estava deitada em uma cama de hospital, com expressão de dor.

Na página do site, a suposta mãe de Nicole pedia ajuda para financiar um “tratamento que salvaria a vida da linda filha”. A foto usada na divulgação, na verdade, não tinha relação com o câncer. No tribunal, foi revelado que a imagem era um registro de recuperação de Nicole, logo após ela ter passado por uma operação para remover a vesícula biliar.

Elkabbas já era conhecida por suas aparições na TV britânica como comediante. Ela teve seis acusações de fraude entre fevereiro e agosto de 2018.

“Bem, membros do júri, era tudo mentira. Ela não usou esse dinheiro para tratamento de câncer. O dinheiro que ela recebeu foi, na verdade, para uma variedade de coisas – muito foi gasto em jogos de azar, muito foi para viagens, muito foi para ingressos do Tottenham Hotspur“, afirmou Ben Irwin, promotor do caso.

*Com informações do site Metrópoles

