Vídeo de jacaré gigante passeando em campo viraliza na internet

Imagina só, você está caminhando em um campo de golpe e, de repente, se depara com um dinossauro. Chocante, né?

Claro que esta cena não é real, já que os primatas foram extintos do planeta Terra, porém, jogadores que estavam na área de lazer, que fica na Flórida, nos Estados Unidos, foram surpreendidos com um jacaré gigante andando livremente pelo espaço. O réptil era tão grande que logo foi comparado com dinossauro.

O réptil é classificado como um aligátor (jacaré americano) e foi avistado após a passagem do furacão Eta.

As imagens do jacaré viralizaram na internet e, conforme as pessoas viam o animal, ele era comparado a um dinossauro por conta do tamanho das suas pernas e comprimento.

Assista o vídeo:

