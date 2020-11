Vídeo: após ser enterrado vivo, bebê é resgatado e sobrevive

O bebê foi encontrado por um fazendeiro que estava trabalhando na terra. | Foto: Reprodução

Um caso surpreendente aconteceu em uma fazenda na divisa da Índia com o Nepal, na última segunda-feira (9). Um bebê recém-nascido foi enterrado vivo, mas com a ajuda de moradores da região foi salvo e passa bem. Imagens do resgate do menino foram divulgadas nas redes sociais e vem repercutindo entre os usuários.

De acordo com o jornal britânico Daily Mail, o bebê foi encontrado por um fazendeiro que estava trabalhando na terra. Ao perceber que a criança estava viva, rapidamente convocou outras pessoas da região para realizar o resgate.

O vídeo mostra ainda uma mulher tentando reanimar o recém-nascido e embrulhando-o em uma manta.



Ainda conforme a publicação, o menino foi encaminhado para um hospital e passa bem. Ele, inclusive, já foi adotado por uma moradora da cidade, que acompanhou o desenrolar do caso e da recuperação do bebê na unidade de atendimento.

*Com informações do site Ig

