China encontra coronavírus em embalagem de carne brasileira

O local onde a carne se encontrava foi isolado e desinfectado após a detectação do vírus | Foto: Reprodução

Uma amostra do novo coronavírus foi encontrado em uma embalagem de carne bovina importada do Brasil, pela Comissão Municipal de Saúde de Wuhan, na China. Conforme o comunicado, divulgado nesta sexta-feira (13), o vírus foi detectado em um lote que continha 27 toneladas de carne bovina, procedentes do Porto de Santos, localizado no litoral paulista.

A carne entrou na costa leste do país asiático, no dia 7 de agosto e chegou em Wuhan dez dias depois, no dia 17, onde permaneceu em um frigorífico até recentemente. De acordo com a comissão, o lote "não havia entrado no mercado" chinês. Medidas de segurança foram adotadas no local onde ele se encontra, como isolamento e desinfecção da área, completa o órgão.

À agência de notícias Reuters, a fábrica brasileira que já foi identificada, informou que não vai comentar o assunto.

Desde junho, a China vem testando amostras de alimentos importados como uma estratégia para tentar conter a entrada do covid-19 no país.

Mais de 200 amostras ambientais foram coletadas nos últimos dias e 100 funcionários de Wuhan passaram por testes.

*Com informações de Metrópoles

