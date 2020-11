Indonésia dá 'lista de castigos' para quem não usar máscara

Jovens são obrigados a fazer flexões na frente dos policiais | Foto: Chaideer Mahyuddin / AFP

A Indonésia é o país com a pior mortalidade do Sudeste Asiático, são um pouco mais de 10 mil. Para reduzir números, o governo apela para punições que vão de multas a abertura de covas e limpeza de esgotos para quem é flagrado sem máscara.

O cidadão que não quiser pagar multa é obrigado a fazer flexões de braço na frente dos policiais ou ajudar na limpeza de rios e canteiros das cidades, como também cavar covas e, em alguns casos, se deitar dentro de um caixão.

Na província de Banda Aceh, a abertura de covas foi justificada pelo porta-voz do governo, Joko Suyono, pela falta de pessoal.

"Só temos três coveiros no momento, então pensei em colocar essas pessoas para trabalhar com eles. Com sorte, isso pode fazer com que as pessoas cumpram as regras", disse ele.

