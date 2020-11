Covid: vacina na França será gratuita e está prevista para janeiro

A França está em regime de confinamento domiciliar desde 30 de outubro | Foto: Reprodução

O ministro da Saúde da França, Olivier Véran, disse nesta terça-feira (17) que se a vacina da Pfizer contra a Covid-19 for segura e eficaz, a vacinação no país será gratuita e deve começar em janeiro de 2021.

Ele confirmou a tão esperada notícia em entrevista ao canal BFMTV. Ele disse estar confiante.

"Se forem validadas, teremos as primeiras vacinas no início do ano”.

O ministro pontuou que a Comissão Europeia já fez a pré-encomenda, ou seja, cerca de 30 milhões de doses para a França. A administração da vacina será gratuita, como também os testes de detecção de covid-19.

A França está em regime de confinamento domiciliar desde 30 de outubro, devendo a condição durar até, pelo menos, 1º de dezembro, mas o governo já avisou que algumas restrições serão mantidas além dessa data, continuando a ser obrigatório utilizar documentos de autorização para fazer viagens e mantendo-se o fechamento de bares e restaurantes.

A França contabiliza cerca de 45 mil mortos devido à covid-19 desde o início da pandemia.

