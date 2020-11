Garotinha tem amizade com cobra de quase cinco metros

Cher é uma píton de quase cinco metros de comprimento | Foto: divulgação





Ed Taoka é dono de uma cobra-píton de quase cinco metros que se dá muito bem com Emi, a filha dele. Surpreendendo até o pai, Emi criou amizade com o animal e não desgruda dele.

Emi, desde os quatro anos, fez de Cher a sua melhor amiga. A garotinha, hoje com 7 anos, faz sucesso nas redes sociais com a forma que interage com a cobra.

Cher é uma píton de quase cinco metros de comprimento, e por mais que seu tamanho possa assustar, o pai fez questão de ressaltar que a filha está segura: "Esses são, de acordo com a definição do dicionário, répteis adestrados, criados em cativeiro e domesticados. É mais perigoso deixar uma criança com outros animais, como cachorros e cavalos, do que com répteis que não são venenosos", explicou.