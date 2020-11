Vídeo: Cobra píton de 2, 5 metros ataca gato no meio da rua

| Foto: Reprodução

Um gato de rua teve 1 de suas 7 vidas usadas, após ser atacado por uma cobra de 2,5 metros de comprimento. Após se contorcer e lutar por sua vida, o felino foi salvo por um grupo de populares que conseguiu espantar o réptil. O caso ocorreu em uma cidade na província tailandesa de Tak, no último sábado (21). Toda ação foi filmada por uma câmera instalada em um veículo e foi divulgado pela mídia local.

O vídeo mostra o momento em que o gato é preso por uma cobra píton e que começa a se contorcer no meio da estrada. Ao ver o felino em apuros, um grupo de moradores veio em auxílio do gato e um deles chutou a cobra com força, porém não conseguiu espantá-la.

A cobra soltou sua presa apenas quando os moradores começaram a espancá-la com varas e barras de metal.

Assista o vídeo:

