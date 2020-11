Vídeo: Cobra atravessa rua, ataca ciclistas e fica presa em bicicleta

| Foto: Reprodução

Por pouco, dois ciclistas escaparam de ser picados por uma cobra enquanto andavam de bicicleta em uma rua, em Nova Deli, na Índia. A cena foi registrada por uma câmera de segurança e foi divulgada por uma conta no twitter na segunda-feira (23).

No vídeo, os dois homens que estão na bicicleta não veem o réptil se aproximando deles, ao notar que a cobra estava debaixo do pneu, o animal se enrola nos ferros da bicicleta e os dois homens caem no chão, abandonando a bike.

Assista o vídeo:

* Com informações de Meio Norte



