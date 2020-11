Dinheiro não cai do céu? Homem fica rico após meteoro cair na sua casa

O meteorito foi considerado um dos mais valiosos para os colecionadores | Foto: Divulgação

Dinheiro não cai do céu? Quem o inventou o ditado popular provavelmente não conhecia a história de Josua Hutagalung, morador da Indonésia, que se tornou milionário após um meteorito atingir sua casa. O objeto que literalmente caiu do céu e atingiu a residência do homem de 33 anos tem mais de 4,5 bilhões de anos e um valor aproximado de US$ 1,85 milhão, aproximadamente R$ 9,6 milhões.



Josua estava realizando trabalhos domésticos quando a rocha atingiu o telhado, deixando um furo no teto e um buraco de 15 centímetros de profundidade no chão.

Valioso e raro

O meteorito foi considerado um dos mais valiosos para os colecionadores. Hutagalung levou a peça de mais de 2 kg para ser estudada por especialistas.



Os meteoritos encontrados ao redor do mundo podem ter valores bem diferentes para os colecionadores. Alguns podem custar entre US$ 0,50 e US$ 5 por grama, no entanto, existem os meteoritos mais raros, com características únicas, como é o caso da rocha de Hutagalung.

Os especialistas que analisaram o material identificaram ele como condrito carbonáceo CM1 / 2, uma variedade rara que pode conter aminoácidos essenciais para a criação da vida no universo. Seu preço foi avaliado em US$ 857, ou R$ 4,6 mil reais, por grama!

Logo que o especialista em meteoritos dos Estados Unidos Jared Collins soube do material, vários interessados em comprar a rocha entraram em contato com ele.

Hutagalung não quis vender o meteorito em pequenas partes e negociou com Collins a peça inteira por US$ 1,85 milhão, que, por sua vez, vendeu a rocha para o colecionador de meteoritos Jay Piatek, nos EUA.