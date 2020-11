Arqueólogo acredita ter encontrado a casa de Jesus Cristo em Nazaré

Suposta caverna onde estaria a casa de Jesus segundo arqueólogo Ken Dark | Foto: Divulgação/Professor Ken Dark

Reportagem publicada pelo jornal britânico The Times nesta segunda-feira, 23, aponta que arqueólogo, pesquisador e professor inglês, Ken Dark, acredita ter encontrado o local que serviu como casa para Jesus Cristo em sua infância.

Segundo a publicação, o arqueólogo — que estuda o tema há 14 anos —, afirma que uma casa antiga remontada no século 1, em Nazaré, pode ter sido o lar de Jesus, Maria e José. Sabe-se que o local alvo da pesquisa agora está incorporado a uma caverna natural, apenas uma escada de pedra sobreviveu aos anos. Para Ken, a residência possuía anteriormente vários quartos, um pátio e um terraço.

De acordo com a matéria, a região em questão já havia sido pesquisada na década de 1930, mas, na ocasião, especialistas descartaram a ideia de classificar as ruínas do local conhecido como o Convento das Irmãs de Nazaré.

Através de seu novo livro: As Irmãs do Convento de Nazaré, Dark faz novas revelações em seus estudos sobre as ruínas, como, a hipótese de que a casa tenha sido construída por um excelente carpinteiro, profissão que acredita-se ter sido a de José.

A pesquisa do professor também revela a construção de uma igreja na parte superior da residência, feita com mosaicos e mármores. Para o pesquisador, as características batem com a de uma igreja bizantina construída no século 7, supostamente feita no local em que Jesus havia passado sua infância.

O arqueólogo reitera que não há evidências que consigam comprovar suas teorias. O homem usa a justificativa de que provar a autenticidade de qualquer hipótese relacionada à época seria muito difícil, dada à falta de evidências anteriores.

Sobre Jesus Cristo

Jesusde Nazaré, além de uma entidade religiosa, foi uma figura histórica. Trata-se de um homem de origem judaica nascido na Galileia na primeira metade do século I, foi carpinteiro, discípulo de João Batista e um resistente da ocupação romana na Judeia, até se tornar imagem central da religião cristã.

Acreditam que Jesus passou pelo menos um ano sendo rabino na região do Mar da Galileia, antes de sua crucificação, supostamente na Páscoa de 30 d.C., como forma de resistência às elites que dominavam Jerusalém.

Jesus era considerado um profeta e disseminador de uma ética religiosa, e suas parábolas eram considerados reflexões sobre Deus e a resistência em uma realidade de opressões políticas. Por esse motivo, foi perseguido pelas autoridades da Judeia e condenado à morte por crucificação pelos romanos, governados por Pôncio Pilatos. Segundo a tradição religiosa, Jesus teria retornado da morte como Rei dos Judeus três dias após o óbito.

