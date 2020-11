Vídeo: Homem pula em lago para salvar cachorro da boca de jacaré

O caso aconteceu na Flórida, nos Estados Unidos. | Foto: Reprodução

O vídeo surpreendente de um cãozinho sendo salvo da boca de um jacaré, vem repercutindo por meio das redes sociais e da web. O caso aconteceu na Flórida, nos Estados Unidos.

A sorte do cãozinho foi que um homem ouviu seus gritos e entrou no lago onde os animais estavam. Ele abriu a boca do réptil e conseguiu retirar o cachorro ainda com vida.

Após ser retirado da boca do jacaré - que é considerado pequeno em comparação aos outros jacarés da região - o cãozinho saiu andando, mesmo que um pouco machucado e assustado, da margem do rio.



Assista o momento do resgate:



