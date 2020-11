Professor é preso após evidências indicarem prática de canibalismo

Um professor de matemática e química identificado como Stefan R, de 41 anos, foi preso suspeito de cometer canibalismo em Berlim. No dia 8 de novembro, autoridades foram alertadas sobre um corpo encontrado nas proximidades do parque principal da cidade. A vítima, reconhecida também como Stefan mas de sobrenome 'Trogisch', de 44 anos, já estava morta quando a equipe chegou ao local, e possuía inúmeras marcas de mordida, além de parte dos ossos visíveis sob a pele descarnada. Foi então que cães farejadores rastrearam os passos do assassino, alcançando sua casa.

De acordo com Marin Steltner, porta-voz da promotoria de Berlim, o acusado estava intimamente ligado às práticas de canibalismo e possuía amplo interesse no assunto, algo que estava registrado em suas redes sociais e nas buscas pela internet. Além disso, mantinha em sua casa um refrigerador para carne, uma serra profissional para corte de ossos e 25 kg de soda cáustica, um forte reagente antiácido.

O encontro

Durante as investigações, foi descoberto que Stefan R. encontrou sua vítima a partir de um site de relacionamentos, onde marcou de se encontrar com Trogisch para posteriormente cometer o assassinato. No entanto, o caso ainda está em curso, e mais análises estão sendo feitas pela equipe policial, assim como os trâmites legais.

Um modus operandi semelhante em Berlim

Curiosamente, o crime cometido pelo professor se assemelha bastante a eventos que ocorreram em 2015, quando Armin Meiwes, o “canibal de Rotenburg”, havia agido da mesma forma. Porém, diferentemente do que houve com Stefan, Meiwes sempre assumiu o que queria, sendo surpreendido quando um jovem com fetiche em ser devorado vivo aceitou o convite do assassino.

Segundo relatos do próprio canibal, o engenheiro Bernd Jürgen Armando Brandes ficou aliviado em saber que serviria de refeição para Meiwes, algo que facilitou a ação furtiva do homem. Apesar disso, a justiça acabou sendo aplicada quando toda a situação foi investigada e fechada, e o criminoso atualmente cumpre prisão perpétua em Berlim.

