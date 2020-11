Vídeo: Cobra gigante é capturada em armadilha ao tentar atacar galinha

| Foto: Ilustrativa

Uma cobra gigante da espécie sucuri foi capturada após tentar pegar uma galinha e cair em uma armadilha. As imagens impressionam devido ao tamanho do réptil.

No vídeo, que está viralizando no Twitter, o animal desliza por um espelho d'água até o cercado onde ficam as galinhas. A passagem, colocada de forma estratégica com uma armadilha, fez o réptil "cair como um patinho".

Ao ficar preso no dispositivo, o animal agoniza tentando se desvencilhar da corda.

Assista o vídeo: