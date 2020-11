Funcionário de funerária é demitido por tirar foto com Maradona morto

A foro viralizou | Foto: Reprodução

Após divulgar uma foto em que ele aparece ao lado do caixão aberto, tocando o rosto de Diego Maradona, um funcionário da funerária foi demitido nesta quinta-feira (26) em Buenos Aires.

O dono da funerária argentina, que preparou o velório do ídolo, pediu desculpas à família de Maradona e disse, em entrevista ao site da emissora Todo Noticias, do grupo Clarín, que o funcionário foi "despedido imediatamente".

A imagem circulou por vários grupos no Twitter e Whatsapp. O funcionário aparece fazendo sinal de positivo diante do caixão aberto do jogador.

