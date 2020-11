Vídeo: Ladrão vira piada ao roubar tampa de bueiro e cair em buraco

O homem cai e a tampa cai em sua cabeça | Foto: Divulgação

Um ladrão foi motivo de piada depois que caiu no buraco de um esgoto que tinha acabado de roubar a tampa, em Medellín, na Colômbia.

A ação desastrada foi gravada por um circuito de segurança de um estabelecimento local e compartilhado na internet. Rapidamente, as imagens rodaram o mundo.

No vídeo, o suspeito aparece tentando roubar a tampa de esgoto enquanto é assistido pelo comparsa, que está em uma moto.

Com dificuldade, ele coloca a tampa no ombro, mas se desequilibra e pisa em falso, bem no buraco recém-aberto por ele mesmo.

O homem cai e a tampa cai em sua cabeça. Ele sai cambaleando do buraco e põem as mãos na cabeça, desorientado.

A imprensa local compartilhou a história, mas não há informações se o homem foi localizado.

