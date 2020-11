Mulher com "maiores bochechas do mundo" posta foto antes de injeções

Embora já tenha passado por alterações significativas ao longo dos anos ao longo dos anos, Anastasia não tem planos de parar tão cedo | Foto: divulgação





A influenciadora Anastasia Pokreshchuk é conhecida por ter as maiores maçãs do rosto do mundo. Ela já gastou milhares de libras com preenchimento no rosto e tem mais de uma década de injeções no rosto. Recentemente, Anastasia supreendeu seus seguidores ao publicar uma foto de sua aparência natural.

“Depois que tomei as injeções e vi as mudanças em minhas bochechas, me apaixonei por elas”, revelou a influenciadora de 39 anos ao Daily Star. Desde os 26, a ucraniana passa por preenchimentos de botox no rosto.

“Eu entendo que eles parecem estranhos para outras pessoas, mas eu não me importo.”

Embora já tenha passado por alterações significativas ao longo dos anos ao longo dos anos, Anastasia não tem planos de parar tão cedo.

Ela já fez sozinha preenchimentos nos lábios, nas maçãs do rosto, nas bochechas e nos cantos da boca, além de botox na testa. A modelo também foi submetida a procedimentos para ter queixo e mandíbula remodelados.

Jéssica conta que já foi alvo de preconceito | Foto: Reprodução

No Brasil, a modelo Jessica Alves, ex-Ken Humano, também é conhecida por seus incontáveis procedimentos e já foi alvo de muita polêmica, Recentemente, Jessica foi chamada de 'monstro' pelo médico Pietro Lorenzetti durante um programa ao vivo e garantiu que processaria seu agressor.

*Com informações do R7