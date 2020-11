Entregador da Amazon é flagrado furtando videogame de última geração

O novo console foi lançado dia 19 de novembro, no Brasil | Foto: PlayStation/Divulgação

Um profissional da Amazon responsável por realizar entregas, furtou um PlayStation 5 (PS5), mas acabou flagrado por câmeras de segurança. O console deveria ser entregue a um casal inglês, no último dia 20, em Oxford, na Inglaterra.



Jenni e Richard Walker haviam comprado o console para presentear o filho que completara 16 anos. No dia que o presente deveria ser entregue, o casal percebeu que os moradores da rua haviam recebido suas encomendas, mas eles não.

Curiosos para entender o porque do atraso na encomenda, os pais então conferiram as câmeras de vigilância da casa onde moram e flagraram o crime.

O entregador realiza o procedimento de entrega, mas não tira a caixa do console da van e vai embora com ela. O casal entrou em contato com a empresa responsável e também cobrou explicações pelas redes sociais.

A empresa afirmou que abriria investigação sobre o caso e devolveria o dinheiro da compra. No entanto, o casal apresentou as imagens no armazém mais próximo. A companhia então garantiu, em entrevista ao jornal inglês "Oxford Mail" que o entregador seria demitido.

