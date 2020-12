Mulher deixa esquilo bêbado 'sem querer' e compartilha vídeo; veja

O que ela não esperava é que as frutas fermentaram e acabaram deixando o esquilo bêbado | Foto: Reprodução

O vídeo de um esquilo que acidentalmente ficou bêbado, vem sendo repercutido pela internet por conta da reação hilária do animal.

Assista o vídeo:

Veja o vídeo ilário | Autor: Reprodução/YouTube

Tudo começou quando a estadunidense Katy Morlok, deixou uma pera para o mamífero que foi batizado de "Lil Red". Há cerca de um ano ela já vinha deixando sementes e milho desidratado no jardim, só que dessa vez, ela deu algo diferente do que era de costume.

Katy relatou que estava limpando a geladeira, quando achou umas peras que estavam lá há um tempo. Para não desperdiçar, a moça ofereceu as frutos ao porco que ela tem de estimação, mas o pet não deu atenção. Por outro lado, o esquilo ficou muito interessado no alimento.



"Ele estava muito animado e se esforçou até conseguir carregar um pouco da fruta até a toca no alto da árvore. Então, eu deixei as outras peras lá para os esquilos", Katy contou ao site The Dodo.

Porém, o que ela não esperava é que as frutas fermentaram e acabaram deixando Lil Red bêbado.

No dia seguinte, quando o esquilo apareceu no comedouro, ele estava completamente embriagado. O pequeno ainda conseguia saltar e escalar, mas estava cambaleando. Ao ver a cena, a mulher ficou preocupada que o animalzinho estivesse vulnerável aos predadores.

"Eu fiquei tão feliz em ver Lil Red de volta no comedor no dia seguinte para o café da manhã da ressaca. Ele já voltou para comer várias vezes depois disso e está perfeitamente bem", contou Katy

