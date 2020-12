Vídeo mostra rã devorando cobra; assista

| Foto: Divulgação

Uma rã da espécie rela-verde foi flagrada por uma mulher de Townsville, no estado australiano de Queensland, comendo uma cobra. Ela postou inicialmente o vídeo no TikTok mostrando o anfíbio com a cobra na boca.

Ao Daily Mail, o herpetólogo Gavin Bedford informou que as fontes de alimento do predador não se limitam a só algumas espécies, mas se baseiam no fato se são pequenas o bastante para serem ingeridas. "A Austrália é cheia de predadores, portanto, se uma criatura for maior do que outra, ela vai comer esta", comentou.

"Parece que engoliu metade dela", outra mulher acrescenta na gravação. No resto do vídeo a rã pode ser observada mastigando parte de sua vítima. "Ele está cheio e mastigando agora", disse uma delas, enquanto o anfíbio finaliza sua refeição com a cabeça da cobra.

O especialista descreveu a situação como "irônica", pois esta espécie de cobra é conhecida por geralmente se alimentar de rãs, não o contrário.

Rãs-arborícolas-de-white, ou relas-verdes, que são das maiores rãs da Austrália, podem ser encontradas nos estados de Victoria e Tasmânia.

Veja o vídeo

| Autor:





Leia mais:

Vídeo: mulher salva cãozinho com as mãos após ataque de cobra píton

Vídeo: cobra de duas cabeças briga com ela mesma por comida