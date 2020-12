Família descobre cobra que vivia há 1 ano no teto de casa: veja vídeo

Uma cobra píton enorme foi descoberta por uma família australiana no teto da casa onde moram, em Wyoming. De acordo com os moradores da residência, a cobra estava no local há mais de um ano e eles imaginavam que eram roedores andando no forro.

A cobra de três metros aparece em um vídeo deslizando para fora do telhado e descendo uma janela da casa. A gravação foi registrada pela mãe da família, Peta Norton, que compartilhou tudo em um grupo de Facebook.

Veja o vídeo:

