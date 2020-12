Família encontra coala na árvore de Natal; veja o vídeo

| Foto: Divulgação

Uma família australiana ganhou uma decoração inusitada. Ao voltar para casa, eles encontraram um coala na árvore de Natal. O fato aconteceu na última quarta-feira (2).

Taylah foi a última a deixar a casa da família em Coromandel Valley por volta das 15h. Ela se certificou de que o cachorro estava do lado de fora, fechou as portas e apagou todas as luzes.

Quando toda a família voltou por volta das 18h, algo estava estranho. “Acho que o cachorro foi direto para a árvore de Natal e estava farejando. Minha mamãe achou isso um pouco estranho”, disse Taylah.

“Havia bugigangas por todo o chão. Contudo, ela olhou para cima e viu um coala na árvore”, acrescentou.

“Ele estava emaranhado nas luzes. Era uma árvore falsa e muito velha, mas ele ainda tentou comer as folha. Eu o vi mastigando algumas, mas parou quando percebeu que era de plástico”.

Confira o vídeo

Com informações do Jornal DCI*

