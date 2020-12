Idosa confunde pedais de carro, invade mercado e atropela funcionário

A idosa informou à polícia que confundiu os pedais do veículo | Foto: Divulgação

Câmeras de segurança flagraram o momento em que uma idosa perdeu o controle do carro que conduzia, invadiu um mercado e atropelou um funcionário do estabelecimento. Apesar da força do impacto, a motorista e a vítima tiveram apenas ferimentos leves. O caso ocorreu na manhã deste sábado (5), em Franca, interior de São Paulo.

A idosa informou à polícia que confundiu os pedais do veículo e não conseguiu evitar o acidente. Ela foi socorrida e levada a um hospital particular.

As imagens mostram a movimentação no mercado e de repente, o carro desgovernado, surge em alta velocidade, quebrando a porta de vidro e invadindo o estabelecimento.

Veja o vídeo:



