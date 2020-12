Cobra marrom, uma das mais perigosas do mundo, nada com banhistas

| Foto: Divulgação

Uma das cobras mais venenosas do mundo, a cobra marrom, foi gravada nadando em uma praia popular no litoral de Queensland, na Austráia.

O veneno da cobra marrom, capturada no vídeo, pode matar um ser humano em 15 minutos, se a picada não for tratada a tempo.

De acordo com Newsweek, as imagens foram publicadas no Facebook pela empresa de captura de repteis Sunshine Coast Snake Catchers , que é conhecida por flagrar momentos que se tornam virais nas redes sociais.

"Recebemos um monte de chamadas sobre esta cobra marrom nadando no mar. Eu só queria agradecer a todos por manterem-se calmos e a distância da cobra , além de manterem os cães longe dela também. Se virem uma cobra dessa numa área pública, especialmente parques e áreas de churrasco, por favor, liguem-nos. Na maioria das vezes elas podem ser deixadas sozinhas, para irem embora por si mesmas", aconselharam os capturadores, lembrando também que esta espécie pode ser agressiva.

A cobra marrom é a espécie responsável pelo maior número de mortes causadas por picadas de cobra na Austrália.

Além de estar entre as mais venenosas do planeta, a cobra marrom também é uma predadora que surpreende. Ela pode chegar a engolir outras grandes espécies inteiras, como as pítons.

Veja o vídeo





