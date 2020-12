Fotos mostram a boca de uma píton por dentro

Apesar de não ser venenosa, a Píton é uma das mais letais | Foto: Reprodução da internet

A cobra píton não é venenosa, mas certamente uma mordida dela pode ser muito dolorosa e fazer um estrago tanto em um animal, como em um humano. Não é atoa, que uma foto viral no Instagram que mostra o interior da boca do réptil e seus dentes afiados acabou deixando as pessoas impressionadas.

| Foto: Reprodução da internet

Veja o momento em que uma Píton ataca um cuidador de animais

| Autor: Reprodução

As Pítons são carnívoras e matam por constrição, abocanhando a vítima com seus dentes afiados, enrolando seu corpo ao redor do animal e apertando até que ele sufoque. Os ligamentos elásticos das suas mandíbulas permitem que eles possam engolir inteiros animais grandes.



*Com informações do Metro News

