Conheça a doença misteriosa que já matou 300 na Índia

Uma doença misteriosa causou a morte de pelo menos uma pessoa e a hospitalização de cerca de 300 na Índia, segundo país mais populoso do mundo. Os sintomas mais comuns relatados aos médicos pelos pacientes são náuseas, ansiedade e perda de consciência, de acordo com informações da agência de notícias Associated Press (AP).

A enfermidade foi identificada no último sábado (5), na cidade de Eluru, sul do país. A agência de notícias Press Trust of India disse que um homem de 45 anos foi internado com sinais de epilepsia e náusea e morreu no domingo (6).

Atualmente, amostras de água das áreas afetadas não apresentam vestígios de contaminação. Pacientes foram testados e as hipóteses de doenças como o novo coronavírus, dengue, chikungunya ou herpes foram descartadas.

O estado indiano de Andhra Pradesh, em que fica Eluru, está entre os mais afetados pela Covid-19. São mais de 800.000 casos confirmados. Segundo a Associated Press, o ministro-chefe de Estado da Índia, Jagan Mohan Reddy, visitou um hospital do governo e atendeu pacientes afetados pela patologia que ainda não tem nome.