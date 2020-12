Crocodilo abocanha guepardo à beira de lago; veja vídeo surpreendente

| Foto: Reprodução

Um jovem guepardo, que matava a sede à beira de um lago, acabou sob as presas de um enorme crocodilo.

A cena chocante foi registrada no Parque Nacional Kruger, na África do Sul. Apesar de alerta, o felino não teve como antecipar o bote do réptil.

Veja o vídeo surpreendente:

Reprodução

